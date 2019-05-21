TERK EDİLMİŞ MANDIRAYA GİZLEMİŞ...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre;A kdoğan-Yiğitler arasında bulunan terk edilmiş mandıra içerisinde tespit edilen kaçak etleri KKTC’ye geçirerek mandıraya gizlediği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Araz, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından geçtiğimiz cuma günü Akdoğan-Yiğitler arasında bulunan terk edilmiş mandırada yapılan operasyon sonucu ele geçirilen yeni kesilmiş ve temizlenmiş toplam 510 kilo 12 adet bütün kuzuyu KKTC’ye geçirerek konu mandıraya gizlediği iddiasıyla tutuklanan zanlı Mehmet Araz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Araz, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Etler çöplüğe bırakıldı, zanlı teslim aldı

Meselenin tahkikat memuru Ömer Ülger, zanlı Mehmet Araz’ın 17 Mayıs 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’ta sakin soy ismi tespit edilemeyen “Andonis” isimli kişi tarafından çöplük içerisine bırakılan 30 bin 600 TL değerinde 510 kilo ağırlığındaki 12 adet yeni kesilmiş ve temizlenmiş bütün kuzuyu kullanımındaki kiralık araca yükleyip kanunsuz olarak KKTC’ye geçirdiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Ülger, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Araz’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.