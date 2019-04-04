TERKEDİLMİŞ VE ÇAMURA SAPLANMIŞ ARAÇTA TONLARCA KAÇAK ET!
Kaçak et!
A+A-
Yukarı Bostancı'da dün traktöre bağlı römork içerisinde Güney Kıbrıs’tan alındığı düşünülen 5 ton karkas et bulundu.
Etlerin bulunduğu römork ve traktörün, dün gece 20.30 sıralarında, terk edilmiş ve çamura saplanmış vaziyette bulunduğunu açıklayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler : Yukarı Bostancırömork, karkas et
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.