TERKEDİLMİŞ VE ÇAMURA SAPLANMIŞ ARAÇTA TONLARCA KAÇAK ET!

Yukarı Bostancı'da dün traktöre bağlı römork içerisinde Güney Kıbrıs’tan alındığı düşünülen 5 ton karkas et bulundu.

Etlerin bulunduğu römork ve traktörün, dün gece 20.30 sıralarında, terk edilmiş ve çamura saplanmış vaziyette bulunduğunu açıklayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.