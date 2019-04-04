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  3. TERKEDİLMİŞ VE ÇAMURA SAPLANMIŞ ARAÇTA TONLARCA KAÇAK ET!
TERKEDİLMİŞ VE ÇAMURA SAPLANMIŞ ARAÇTA TONLARCA KAÇAK ET!

TERKEDİLMİŞ VE ÇAMURA SAPLANMIŞ ARAÇTA TONLARCA KAÇAK ET!

Kaçak et!

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Yukarı Bostancı'da dün traktöre bağlı römork içerisinde Güney Kıbrıs’tan alındığı düşünülen 5 ton karkas et bulundu.

Etlerin bulunduğu römork ve traktörün, dün gece 20.30 sıralarında, terk edilmiş ve çamura saplanmış vaziyette bulunduğunu açıklayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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