TERÖRİSTTEN KAN DONDURAN İTİRAF! '250'DEN FAZLA KADINA TECAVÜZ ETTİM'

DEAŞ tarafından seks kölesi olarak satılan kadın, yüzlerce kadın ve çocuğa tecavüz ettiğini itiraf eden teröristlerle yüzleşti.DEAŞ tarafından kaçırılan ve seks kölesi olarak satılan bir Yezidi kadın, Sincar'daki baskınlarda yer alan DEAŞ'lı bir teröristle yüzleşti.

SAİF isimli terörist tarafından esir tutulup defalarca tecavüze uğrayan Shireen, Stacey Dooley tarafından çekilen Face To Face adlı yeni bir BBC Three belgeselinin parçası olarak iki buçuk yıl boyunca tutulduğu Irak'ın Musul şehrinde yaşadığı cehennemle yüzleşti.

Program sırasında Shireen, kaçmayı başarmadan önce yaşadıklarının korkunç olduğunu, dört kez intihar girişiminde bulunduğunu anlatarak bir 'cehennem'in ortasındayaşadığını anlattı. Shireen, "Ölme umudunu kaybettim, kendimizi öldürmemize izin vermiyorlardı. Dört kez denedim" diye konuştu.

Irak'taki yolculuklarının ardından Stacey ve Shireen, DEAŞ'lı Anmar'ın 900 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesinden önce, terör örgütüne neden katıldığı konusunda meydan okudu.

Gazeteci Stacey Dooley, Anmar'ın DEAŞ üyesi olduğu sırada kaç kadın ve çocuğa tecavüz ettiğini duyduğunda dehşete düştü.

"Onlarla birlikte olduğum süre içinde 15 ila 16 yaşındalardı. Belki 50 ve daha yaşça büyük olanlar vardı. 250'den fazla kişiye tecavüz ettim" diyen Anmar, "Konu seks yapmaya gelince kimse bunu kontrol edemez, çok güçlü bir arzudur" dedi.

"Beni durdurmaya çalışıyor olsa bile, bilirsin... Onunla işim bittiğinde ve ağladığını gördüğümde üzülürdüm" diyen Anmar'a Shireen: "Temiz bir kalbiniz olsaydı üç kızı götürmeyecek ve onlara günlük olarak tecavüz etmeyecektiniz. Bu hoşunuza gitti" diye cevap verdi.

Anmar ise kabul ettiğini belirterek o zamanların farklı olduğunu, baskı altında bulunduğunu ve bunu yapmak zorunda kaldığını iddia etti.