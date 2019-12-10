TESPİT EDİLMEYEN MİKTARDA EROİN ALMIŞTI...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, 2019 yılı Eylül ayı içerisinde tasarrufunda bir miktar Eroin türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Mehmet Kırlar hakkındaki karar dün açıklandı.

Mağusa’da, 2019 yılı Eylül ayı içerisinde tasarrufunda bir miktar Eroin türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Mehmet Kırlar hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanan sanık Kırlar, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunarak oy birliği ile 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Tespit edilemeyen miktarda Eroin almıştı

Sanık Mehmet Kırlar, 18 Eylül 2019 tarihinde, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin almış oldukları ihbar üzerine tasarrufunda, içerisinde Eroin türü uyuşturucu madde bulunan 1 adet şırınga ve yine içerisinde Eroin kalıntısı olan 5 adet foil kağıtları ile yakalanmıştı. Tasarrufunda Eroin türü uyuşturucu madde bulunan sanık Kırlar, konu uyuşturucu maddeyi 15 Eylül 2019 tarihinde soy adını bilmediği Erdoğan isimli bir kişiden aldığını itiraf etmişti.

1 yıl önce Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanmıştı

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, sanık Mehmet Kırlar’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık Kırlar’ın 6 Nisan 2018 tarihinde Denetimli Serbestlik Yasasından faydalandığını belirten Şenol, kendisine verilen 1 yıllık denetimli serbestlik sürecinde yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirdiğinin görüldüğünü kaydetti. Şenol, sanığın daha önce denetimli serbestlik yasasından faydalandığını ancak 3 yıl geçmeden yine aynı suçu işleyerek mahkeme huzurunda bulunduğuna dikkatleri çekerek, bu sebeple sanığa denetimli serbestlik seçeneğinin sunulmasının uygun olmadığını açıkladı.

“Denetimli Serbestlik Yasası doğru bir yasa ancak önemli eksiklikler var”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, kullanıcı ve bağımlıların tedavi edilerek topluma kazandırılması amacıyla hazırlanmış olan Denetimli Serbestlik Yasasının doğru bir yasa olduğunu ancak buna rağmen mevcut uygulamada çok önemli eksikliklerin bulunduğunun mahkeme tarafından her geçen gün gözlemlendiğini açıkladı. İlgili yasanın, bağımlıların 15 günde en az 1 kez kan ve idrar testi yapmalarını ön gördüğünü belirten Şenol, buna rağmen Devlet Kimya Labaratuvarında kullanıcı ve bağımlıların yasada öngörülen kan ve idrar testinin yapılamadığının mahkemelerin bilgisine getirildiğini vurguladı. Şenol, bu eksikliklerin bir an önce giderilip tüm dünyada uygulanan ceza yöntemlerinin KKTC’de de uygulanmasının toplumumuzun geleceği için elzem olduğunu kaydetti. Sanık Mehmet Kırlar’ın uyuşturucu bağımlısı bir kişi olduğunu ve Denetimli Serbestlik seçeneğinin daha önceden kendisine sunulmasına rağmen rehabilite olmayı başaramadığının olgulardan açıkça görüldüğünü belirten Şenol, sanığı 2 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.