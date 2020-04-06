Test sonuçları negatif!

Sağlık Bakanlığı Acapulco Otel’de 14 günlük gözetim altında kalanlara gerekli testlerin yapıldığı ve sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında

“Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılacaktır. Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testler yapılmış ve sonuçları negatiftir.

Ayrıca Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli tarafından yapılacaktır.”dedi.

BRT