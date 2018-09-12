Tezgahtarım! Maaşım bin lira

Ozan Güven, önceki gün Nişantaşı’nda sahibi olduğu ayakkabıcıda objektiflere yansıdı.

Cem Yılmaz’ın iki filmden oluşan son projesi ‘Karakomik Filmler’in çekimlerine devam ettiklerini belirten Güven, “Filmlerden birinin çekimleri bitti. Diğeri devam ediyor. Güzel bir iş ortaya çıkacak” diye konuştu. Artan döviz kuru sonrası işlerde düşüş olup olmadığı hakkında oyuncu, “Parayla pulla işim yok. Burada tezgahtarım. Aylık bin lira maaş veriyorlar” diyerek espri yaptı.