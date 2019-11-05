THALASSAEMİA HASTALARI SORUNLARINA ÇARE ARIYOR

Asbaşkan Çiğdem Beşevlerli tarafından okunan basın açıklamasında, tedbirler sayesinde Thalassaemialı doğumların önüne geçildiğine, ancak halen 150 hastanın tedavi süreçlerinde büyük sorunlar yaşandığına dikkat çekildi.

Beşevlerli, ilaç eksikliği nedeniyle büyük meblağlar ödeyerek eczanelerden ilaç alındığını, kan bulamayıp her kan alma gününde kan bağışçıları bulmaya çalışıldığını, yıllarca tamir edilemeyen kemik ölçüm cihazının eksikliği ve sonuçlarının yanlış çıkması nedeniyle bu alanda özelden hizmet alındığını anlattı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin sorumsuzluğu nedeniyle düne kadar kan bankasında kan torbası bulunmadığı kaydedilen açıklamada Thalassaemia hastalarının tarihi geçmiş iğneler kullanmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Thalassaemia Merkezi, Kan Bankası, Thalassaemia Laboratuvarları gibi önemli birimlerin yıkılmak üzere olduğu da anlatıldı.

Thalassaemia’da hak ihlalleri yapılarak düzgün tedaviye erişimin engellendiği savunulan açıklamada, sorunların çözümü için önerilere de yer verildi…

Thalassaemia Derneği, gönüllü kan bağışçıları sistemi kurulması, Mağusa ve Girne Hastanelerin’de saat 17.00’ye kadar kan bağışının kabul edilmesi, Kan Bankası’na istihdam yapılması, ilaçların eksiksiz tedarik edilmesi ve Thalassaemia Merkezi’nin acil olarak tadilata alınması istendi.