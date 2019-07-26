THY SEFERLERİNİ ÇOĞALTIRSA FİYATLAR DÜŞECEK

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, pahalı uçak bileti fiyatları konusunda “THY dev bir kuruluş, THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek” dedi.



Üstel, “Anadolu Jet geldi yetersiz. THY’nin başka bir yan kuruluşunu KKTC’de konaklatın, adını ne koyarsanız koyun ve oradan Türkiye’ye seferler başlasın… Oradan da uçaklar üçüncü ülkelere gitsin” önerisinde bulundu.



Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ankara’da ulaşım ile ilgili yaptığı temasları değerlendirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Ankara’da ulaşım maliyetlerinin nasıl düşürüleceği ve ülkeyi turizm cazibe merkezi haline getirmek için ne gibi adımların atılacağının çalışmalarının yapıldığını kaydetti.



Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığı görüşmenin detaylarını değerlendiren Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ulaşım maliyetleri ve ülke turizmini ileri götürecek konularla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2019 yılında turizmde ciddi düşüş tespit ettiklerinin altını çizen Üstel, mevcut durumu tartışmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini, turizmin önünün nasıl açılacağı konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti.



Üstel, uçak bilet fiyatlarının yüksek oluşunu ve insanların bundan ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, tek gidişlerin Türkiye iç hatlar fiyatlarına kıyasla zaman zaman 4-5 kat yüksek olduğunu ve bunun nedenleri üzerinde durulduğunu söyledi.



“Zaman zaman Ercan – Adana seferleri 1000 liraya yükselirken, İstanbul-Adana seferleri 4-5 misli altında rakamlar oluyor” diyen Üstel, alan vergilerinin çok olduğunu ve vergilerin kaldırılması gerektiğini ya da başka formüllerle fiyatların düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Formülleri ortaya koyan Üstel, “Biletlerde tavan fiyat tespit edelim, örneğin 100 liranın üzerine bilet satılamasın. Fahiş rakamlarla olmaz.” dedi.



Üstel, KTHY’nin kapanmasından sonra fiyatların düşeceğinin söylendiğini ancak tam tersi olduğunu vurgulayarak, “THY dev bir kuruluş, THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek. Anadolu Jet geldi yetersiz. THY’nin başka bir yan kuruluşunu KKTC de konaklatın, adını ne koyarsanız koyun ve oradan Türkiye’ye seferler başlasın ve oradan da uçaklar 3. ülkelere gitsin” önerisinde bulundu.