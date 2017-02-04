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THY UÇAĞI İRAN’A ACİL İNİŞ YAPTI

THY UÇAĞI İRAN’A ACİL İNİŞ YAPTI

THY uçağı İran’a acil iniş yaptı

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Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’daki Zahidan Havalimanı'na acil iniş yaptı.

 

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul’dan Vietnam gitmekte olan THY’e ait Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Havalimanı’nda acil iniş yaptı.

Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi’ne nakletti.

Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.

 

 

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