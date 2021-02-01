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THY'den bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil

THY'den bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil

THY'den bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil

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Türk Hava Yolları (THY) Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satış kampanyası başlattı.

THY basın müşavirliği, İstanbul’dan Kharkiv, Lviv, Zaporijya,  Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109 dolar, Sofya, Ljubljana,  Saraybosna, Üsküp, Priştine, Kherson'a 119 dolar, Belgrad'a 129 dolar,  Podgorica'ya 139 dolar, Kiev'e 159 dolar ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan  fiyatlarla her şey dahil gidiş dönüş uçuş imkanı sağlandığını duyurdu.

T.C. vatandaşlarının Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp  şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova’ya ise pasaporta gerek duymadan sadece  kimlik kartı ile giriş yapabileceği belirtilen açıklamada, sınırlı sayıda koltuk  için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenlerin, biletlerini 1 Şubat  2021-14 Şubat 2021 tarihleri arasında satın almaları halinde seyahatlerini 11  Şubat 2021-13 Haziran 2021 tarihleri arasında yapabileceği vurgulandı.

Kampanyayla ilgili bilgilere www.turkishairlines.com adresinden, 444 0  849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

AA

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