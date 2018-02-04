TIBBİ ATIKLAR, 3 YILDIR TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR

AB tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kurulan ve yıllardır bozuk olan tıbbi atık sterilizasyon sisteminin yakında tamir edilerek, bu ay içinde yeniden hizmet vermeye başlayacağı açıklandı

Mustafa ÖZYAĞCI

AB tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kurulan ve yıllardır bozuk olan tıbbi atık sterilizasyon sisteminin tamir edilerek şubat ayında yeniden hizmet vermeye başlanacağı açıklanırken, ülkedeki tüm hastanelerdeki tıbbi atıkların etkisiz hale getirilemeden gömüldüğü belirtildi.

Prosedürlere göre, tıbbi atıkların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan sistemde etkisiz hale getirilmesi ve belirlenen çöp noktalarına gömülmesi gerekiyor. Ancak tıbbi atıkları etkisiz hale getiren sistem bozulduğu için çalışmıyor.

KKTC genelinde bulunan 6 devlet hastanesi, 22 sağlık merkezi, onlarca özel hekim ve veteriner klinikleri, tüp bebek merkezleri ile özel hastanelerden çıkan tıbbi atıklar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getiriliyordu, ancak 2015 yılından bu yana sistemin bozuk olmasından dolayı atıklar imha edilmeden belediyenin ‘presli çöp araçları” tarafından alınıp, preslendikten sonra Güngör’deki tıbbi atık çukuruna gömülüyor.

Toplumun sağlığı açısından büyük tehlike arz eden sorunla ilgili Sağlık eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, Nöroloji Uzmanı Dr. İlker İpekdal ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan, açıklamada bulundu.

Bakan Sucuoğlu, AB tarafından hibe edilen sistemin 3 yıldan bu yana bozuk olduğu için, sorunun halen devam ettiğini belirterek, AB yetkililerinin sistemin bir buçuk ay içerisinde tamir edilip, teslim edileceğinin sözünü verdiğini kaydetti.

Dr. İpekdal, AB desteğiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kurulan bertaraf sisteminin uzun bir süreden beridir çalışmadığını belirterek, ülkedeki tüm tıbbi atıkların belediyelerin presli çöp araçları tarafından preslenerek Güngör’deki tıbbi atık çukurlarına gömüldüğünü söyledi.

Başhemşire Savaşkan ise, tıbbi atık sterilizasyon sisteminin 2015 yılından beridir çalışmadığını belirterek, bu sisteminin AB projesi olduğunu ve sistemin şubat ayından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Sucuoğlu: 1 buçuk ay içerisinde sistem tamir edilecek

AB tarafından hibe edilen tıbbi atık sisteminin 3 yıldan bu yana bozuk olduğunu ve sorunun halen devam ettiğini belirten Sağlık eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, AB yetkililerinin sistemin bir buçuk ay içerisinde tamir edilip, teslim edileceği konusunda söz verdiğini açıkladı.

Sistemin tamir edilmesi için, yurt dışından aletlerin getirilip takılacağını ifade eden Sucuoğlu, AB yetkilileriyle yaptıkları toplantıda konun iletildiğini, sorunun çözülmemesi halinde Türkiye’ye başvuracakları restini çektiklerini söyledi.

Sucuoğlu, “AB yetkilileri, sistemi bir buçuk ay içerisinde tamir edip, teslim edeceklerinin sözünü verdi. Şu an tıbbi atıkların nerde toplandığıyla ilgili bilgim yok. Bu konuda Lefkoşa Başhekimliği açıklama yapacaktır” demekle yetindi.

Savaşkan: 2015 yılından bu yana çalışmıyor

Hastanedeki tıbbi atık sterilizasyon sisteminin 2015 yılından beridir çalışmadığını belirten Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan, bu sistemin AB projesi olduğunu ve sistemin tamir edilerek şubat ayından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Sistemin kurulduğu binanın tadilatının devam ettiğini anlatan Savaşkan, ada genelindeki tıbbi atıkların bünyelerindeki iki soğuk hava depolu araçla alınarak, Güngör’de açılan tıbbi çukura gömüldüğünü söyledi. Tıbbi atıkların, yapılan ameliyatlara ve hastaların durumuna göre çıktığını ifade eden Savaşkan, bu tıbbi atıkların üç şekilde imhasının yapıldığını, bunların gömülme, yakılma ya da sterilize olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

İpekdal: Ciddi sorun yaratıyor

Etkisiz hale getirilmeden toprağa gömülen tıbbi atıkların büyük bir risk oluşturduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. İpek İpekdal da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kurulan bertaraf sisteminin uzun bir süreden beridir çalışmadığını, ülkedeki tüm tıbbi atıkların belediyelerin presli çöp araçları tarafından preslenerek Güngör’deki tıbbi atık çukurlarına gömüldüğünü söyledi.

İpekdal, “Aldığımız duyumlara göre, iki soğuk hava depolu araç da bozuk. Bertaraf sistemi çalışmıyor. Hastanelerdeki tıbbi atıklar, belediyelerin presli çöp araçlarıyla taşınıyor. Bunun yapılması ciddi anlamında büyük bir tehlike saçıyor. Zaten sistem kurulduktan bir süre sonra bozuldu. Belediyelerin araçları presli olduğundan dolayı, doku parçaları, kan atıkları, veterinerlerin hayvansal atıkları içerisinde bulunan sarılık, brusella, salmonella gibi birçok hastalıkla karşı karşıyayız. Bu atıklar imha edilmeden toprağa gömüldüğünde toprak ve suyun kirlenmesine, canlıların zarar görmesine, bitkilerin yok olmasına kadar birçok tehlikeyi getiriyor” diye konuştu.

Kıbrıs