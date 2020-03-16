“Tıbbi malzemeleri yüksek fiyattan satanlara yönelik tedbir alınacak”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs mücadelesinde yaşamsal önem taşıyan tıbbi teçhizat ve malzemeleri piyasa fiyatının çok üzerinde satmaya çalışanlara yönelik yasal tedbir uygulanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile tıbbi malzemeler ile hijyen malzemelerinin ( maske, eldiven, tıbbi maske, dezenfektan ) denetimli mal kapsamına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tıbbi teçhizat ve malzemeleri piyasa fiyatının çok üzerinde satmaya çalışanlara, Bakanlar Kurulunun ürettiği kararlar doğrultusunda gerekli tüm cezai işlemlerin yapılacağını ve bu dönemi fırsata çevirmeye kalkışanlara karşı net bir tavır alınacağını da vurgulandı.