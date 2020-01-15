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TİCARET ANLAŞMASI ÖNCESİ DOLAR...

TİCARET ANLAŞMASI ÖNCESİ DOLAR...

Dolar ve Euro bugün...

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Dolar - euro kaç TL? 15 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni günde dolar/TL 5,88 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 6,55'te işlem görüyor.

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