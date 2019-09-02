TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİYLE YÜKSELEN DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? 2 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle yükselen grafiğini sürdüren dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe 5,83 TL'den başladı.

Euro/TL ise 6,42 TL seviyesinden işlem görüyor.

Son dönemde ciddi değer kaybı gözlenen TLgeride bıraktığımız haftada bir düzeltme hareketi yaparak yönünü 5,80 seviyesinin altına çevirirken, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi olmuştu. Ancak 5,80'in altındaki seyir kalıcı olamadı.

Piyasalar bugün açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisi ile salı günkü enflasyon verisini izleyecek.

Uzmanlar kurda 5,75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5,85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.