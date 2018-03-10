TIKA BASA ARAÇ!

Trafik Dairesi resmi verilerine göre; trafikteki aktif araç sayısı 198 bin 185, 1974’den 2018 yılının başına kadar kayıttan düşen araç sayısı ise 107 bin 846…

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘resmi verilere’ göre muayenesiz, kayıttan düşen, seyrüseferi olmayan, işletme iznini(T,A,B ve Z izni) yenilemeyen 84 bin 312 araç sigortalarını yenileyerek, yollara çıkıyor.

Trafik Dairesi resmi verilerine göre; trafikteki aktif araç sayısı 198 bin 185, 1974’den 2018 yılının başına kadar kayıttan düşen araç sayısı ise 107 bin 846…

Buna rağmen Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin açıkladığı ‘sigortalı’ araç sayısı 282 bin 497…

Trafik Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından YENİDÜZEN’e verdiği röportajda ifade ettiği sigortalı araç sayısı ise 195 bin 359…

7 Ocak seçimleri öncesinde YSK tarafından açıklanan 230 bin 747 nüfus kayıtlara bakıldığında yollardaki araç sayısının bu oranı geçtiği dikkat çekerken, bir yandan da trafikte araç sayısına ilişkin 3 koldan verilen ‘çelişkili’ veriler de kafa karıştırıyor.

Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi, araç sayısına ilişkin farklılığın sigorta şirketlerinin muayenesiz, kayıttan düşen, seyrüseferi olmayan, işletme iznini(T,A,B ve Z izni) yenilemeyen araçlara da sigorta çıkarmasından kaynaklandığını savundu.

Çelebi, çarpıcı bir itirafta da bulunarak, “İşletme izni olmayan, bir öğrenci otobüsü kazaya karıştığı zaman içindeki öğrencilerin hiçbirini bu koşullarda sigorta karşılamıyor. Polis, personel azlığından şikayet ediyor. Yeterli denetim yapılmıyor. 10 gündür Değirmenlik Polis Karakolu’ndaki polislere yalvarıyorum, polisi ben yola çıkarttım ” şeklinde konuştu.

3 FARKLI KURUM, 3 FARKLI RAKAM



Trafik Dairesi resmi verilerine göre; trafikteki aktif araç sayısı 198 bin 185, 1974’den 2018 yılına kadar kayıttan düşen araç sayısı ise 107 bin 846… Buna rağmen Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin açıkladığı ‘sigortalı’ araç sayısı 282 bin 497… Trafik Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından YENİDÜZEN’e verdiği röportajda ifade ettiği sigortalı araç sayısı ise 195 bin 359…

Son 14 ayda 15 bin 998 adet araç kayıt edildi…

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde son 14 ay içerisinde 15 bin 998 adet araç kayıt edilirken, kayıttan düşen veya hurdaya çıkan araç sayısı ise sadece 269…

Trafik Dairesi Müdürlüğü verilerine göre; 2009 yılı itibariyle trafiğe çıkan araç sayısı % 7.80 oranında arttı. 2009’da 150 bin 865 araç trafiğe çıkarken, bu rakam 2017’de 196 bin 666 oldu. 2018’’in başlarında bin 461 yeni araç kayıt edilerek, trafiğe çıktı.

2017’de yolda giden araçların % 69’unu benzin içeren araçlar, % 31’ni de mazot türü akaryakıt içeren araçlar oluşturdu.

2017 yılında 2 bin 467, Ocak 2018’de de 148 olmak üzere son 13 ayda 2 bin 615 ‘sıfır’ araç satışı gerçekleşti.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği verilerine göre ise sigortalı araç sayısı 282 bin 497 olarak belirlendi.

Yolda gidebilen araç sayısı 198 bin 185

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü verilerine göre 1974 yılından günümüze kadar 341 bin 296 araç kaydı yapıldı.

1974’den 2018 yılının başına kadar 107 bin 846 araç kayıttan düşerken, 17 bin 866 araç hurdaya çıktı. 2018 itibariyle şuanda yolda gidebilen araç sayısı 198 bin 185 olarak kayıt edildi.

Son 14 ayda ise 15 bin 998 adet araç kayıt edildi. Bu araçların 259’u kayıttan düşerken, 4’ünün kaydı da iptal edildi.

2009 yılı itibariyle trafiğe çıkan araç sayısı % 7.80 oranında arttı. 2009’da 150 bin 865 araç trafiğe çıkarken, bu rakam 2017’de 196 bin 666 oldu. 2018’de de bin 461 yeni araç kayıt edilerek, trafiğe çıktı. 58 kişi ise kayıt yenilemesi yaparken, 17 bin 398 araca seyrüsefer ruhsatı çıkarıldı. 2018’in başlarında toplam 18 bin 917 araca işlem yapıldı.

2017’de yolda giden araçların % 69’unu benzin içeren araçlar, % 31’ni de mazot türü akaryakıt içeren araçlar oluşturdu.

282 bin 497 sigortalı araç

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kalçın, ülkede şuanda sigortalı araç sayısının 282 bin 497 olduğunu açıkladı.

Kalçın, farklı ve zorunlu poliçeler kesilen araç türlerini ve miktarlarını şöyle belirtti: “197 bin 203 salon araç; 8 bin 338’i motosiklet; 92 kiralık motosiklet; 201 şoför okulu aracı; 28 bin 518 kamyonet (van ve çift kabin); 8 bin 295 kamyon; Bin 568 dorse; 888 taksi; 25 bin 089 kiralık araç; 3 bin 827 minibüs, 5 bin 896 tarım araçları; 183 özel tip; 76 itfaiye aracı; 38 tekerlekli vinç araç”

VERİLERLE TRAFİK TABLOSU:

2009’da 150 bin 865 araç trafiğe çıkarken, bu rakam 2017’de 196 bin 666 oldu.

2018’in ilk aylarında bin 519 araç kayıt edilerek, trafiğe çıktı

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde son 14 ay içerisinde 15 bin 998 adet araç kayıt edildi.

Kayıttan düşen veya hurdaya çıkan araç sayısı ise sadece 269…

2017’den 2 bin 467, Ocak 2018’de de 148 araç olmak üzere toplam 2 bin 615 ‘sıfır’ araç satışı yapıldı.

Son aylarda sıfır araçların satışlarında ilk sırada Mercedes marka araç yer alırken, Ford, BMW ve Opel marka araçların satışları da dikkat çekti.

13 ayda 2 bin 615 araç satışı

Öte yandan son 13 ayda 2 bin 615 ‘sıfır’ araç satışı gerçekleşti. 2017 yılında 2 bin 467 araç satışı yapılırken, Ocak 2018’de ise 148 adet araç satıldı.

2017 yılının Ocak ayında 189; Şubat’ta 177; Mart’ta 217; Nisan’da 298; Mayıs’ta 282; Haziran’da 169; Temmuz’da 170; Ağustos’ta 246; Eylül’de 178; Ekim’de 166; Kasım’da 148 ve Aralık’ta 227 olmak üzere 2 bin 247 araç satışı yapıldı.

2018 Ocak ayında satılan 148 yeni aracın, 50’ tanesi kiralık araç olarak kullanılmak üzere satılırken, 98 aracın da şahsılara satıldı.

RAKAM RAKAM, ARAÇ SATIŞLARI…2017’de “573 Mercedes; 482 Ford; 263 Opel; 243 BMW; 153 Volkswagen; 128 Toyota; 97 Land Rover; 88 Honda; 81 Hundai; 72 Fiat; 59 Nissan; 47 Jeep; 36 Peugeot; 30 Seat; 17 Jaguar; 16 Citroen; 13 Mini; 11 Renault; 7 Mitsubishi; 7 Geely; 4 Glory; 1 Alfa Romeo” satıldı.

2017’de en fazla Mercedes satıldı

Son aylarda sıfır araçların satışlarında ilk sırada Mercedes marka araç yer alırken, Ford, BMW ve Opel marka araçların satışları da dikkat çekti. Lüks araçların dışında geriye kalan çoğu aracın kiralık araçlar, ihaleyle devlete alınan araçlar da oldu. 2017 yılı içinde 15 araç markası ise hiç satış yapmadı.

2017’de “573 Mercedes; 482 Ford; 263 Opel; 243 BMW; 153 Volkswagen; 128 Toyota; 97 Land Rover; 88 Honda; 81 Hundai; 72 Fiat; 59 Nissan; 47 Jeep; 36 Peugeot; 30 Seat; 17 Jaguar; 16 Citroen; 13 Mini; 11 Renault; 7 Mitsubishi; 7 Geely; 4 Glory; 1 Alfa Romeo” satıldı.

2018 Ocak’ta ise satılan salon araçlar içerisinde 33 adet Mercedes, 20 adet BMW, 12 adet Opel, 32 adet Ford, 16 adet Citroen ilk sıralarda yer aldı.

Araç satışı yükselişte, trafik felç!

Ülkede her ay araç satışı hız kesmeden sürerken, yollardaki trafik yoğunluğu da aynı oranda büyümeye devam etti. Binlerce araç nedeniyle yollar artık araçların yoğunluğunu kaldıramaz oldu.

Araç sayısındaki artış, özellikle şehir merkezlerinde sabah saatleri ve öğleden sonra yaşanan trafiği de gözler önüne sererken, birçok yol da kullanılmaz hale geldi.

Yurdun her köşesinde yaşanan trafik çilesi toplu taşımacılığı ülke şartlarına uygun hale getirilmesini yeniden gündeme getirdi.

Trafik Polis Müdürü, araç fazlalığına dikkat çekmişti!

Hatırlanacağı üzere Trafik Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, YENİDÜZEN’e verdiği demecinde ülkedeki mevcut yol ağının trafik hacmine göre yetersiz kaldığını vurgulayarak, yol ağlarının ülkedeki popülasyonun artışına göre araç sayılarıyla birlikte gelişebilmesi gerektiğini söylemişti.

Özel araç sayı miktarının düşürülmesi gerektiğini belirten Çete, toplu taşımacılığın sistemli bir şekilde ülke şartlarına uygun, ergonomik ve konforlu araçlarla yapılır duruma getirilmesine dikkat çekmişti.

Çete, “ülkede 2.500 kilo metrelik yol ağından 1.641 kilo metresinin asfalt, yaklaşık 900 kilo metresi i toprak yol olduğu bilinmektedir. Bu yol ağı ülkemizin coğrafik yüzölçümü değerlendirildiğinde yeterli olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte yeni tamamlanmış olan yollarımızın alt ve üstyapı seviyeleri de yeterli gibi görülebilir. Ancak bu gün itibariyle sigortalı araç sayısının 195 bin 359 adet olduğu düşünülürse ülkenin asfalt yollarında her 8 metreye bir araç düşmektedir. Yani araç sayıları çok olduğu için bu yol ağını doldurmuş bulunmaktayız” demişti.

MUAYENESİZ, KAYITTAN DÜŞEN, İŞLETME İZİNSİZ ARAÇLAR YOLLARDA!... Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi, çarpıcı itirafta bulundu, sigorta şirketlerinin muayenesiz, kayıttan düşen, seyrüseferi olmayan, işletme iznini(T,A,B ve Z izni) yenilemeyen araçlara da sigorta çıkardığını açıkladı.

Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi:

Sigorta şirketleri; kayıttan düşen, seyrüsefersiz ve işletme izinsiz araçlara sigorta çıkartıyor

Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi, çarpıcı itirafta bulundu, sigorta şirketlerinin muayenesiz, kayıttan düşen, seyrüseferi olmayan, işletme iznini(T,A,B ve Z izni) yenilemeyen araçlara da sigorta çıkardığını açıkladı.

Sigortalı araç ile resmi verilerdeki araç sayısına yönelik farkın nedeninin bu durumdan kaynaklandığını kaydeden Çelebi, Sigortacılar Birliği ile geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili bir araya geldiklerini, ancak toplantıdan olumlu sonuç çıkmadığını ifade etti.

“Öğrenci taşıyan otobüsler, izinsiz yollarda…”

Öğrenci taşıyan otobüslerin izinlerini yenilemeden yalnızca sigorta çıkararak öğrenci taşıdığını, yollarda olduğunu açıklayan Çelebi, denetim yetkisinin Trafik Dairesi’nde değil, polis de olduğunu belirtti.

Çelebi, sigorta şirketlerinin ‘üçüncü şahıs sigortası’ çıkardığını, bu sigorta türünün de yalnızca karşı tarafta oluşan maddi hasarı, can ve mal kaybını karşıladığını ifade etti.

“İşletme izni olmayan, bir öğrenci otobüsü kazaya karıştığı zaman içindeki öğrencilerin hiçbirini bu koşullarda sigorta karşılamıyor” diyen Çelebi, “Polis, personel azlığından şikayet ediyor. Yeterli denetim yapılmıyor. 10 gündür Değirmenlik Polis Karakolu’ndaki polislere yalvarıyorum,polisi ben yola çıkarttım ” şeklinde konuştu.

Çelebi, bununla birlikte müzelerde sergilenen klasik araçlara da sigorta çıkartıldığını ancak bu araçların yolda olmadığını sözlerine ekledi.

Çelebi, yeni kurulan bir daire olduklarını, 4 şubelerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Yenidüzen