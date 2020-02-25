Tıkalı sinüslere balon sinoplasti

Balon sinoplasti cerrahisinin her sinüzit hastası için uygun olmadığının altını çizen Op. Dr. Oray Karaçaylı, "Kimlerde ve ne zaman uygulanacağına hastanın özelliklerine göre bir uzman hekim tarafından karar verilir" dedi.

KBB ve Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Oray Karaçaylı, sinüs tıkanıklığı tedavisinde uygulanan balon sinoplasti tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Sinüzit baş ağrısı ve çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir

Sinüzit; yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan bir hastalıktır. Sıklıkla soğuk algınlığı sonrasında gelişir. Alın, ense veya yüzde görülen baş ağrılarına yol açabilir. Koyu yeşil renkli geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu eşlik edebilir. Çocuklarda bunların yanında iştahsızlık, öksürük, bulantı ile kusma şikâyetleri görülmektedir.

Tıkalı sinüs tedavisi yöntemleri

Akut sinüzit erken teşhisle antibiyotik kullanımına gerek kalmadan büyük oranda tedavi edilebilmektedir. Eğer enfeksiyon bakteriyel kaynaklı ise ve geçmiyorsa antibiyotik tedavisi uygulanır. İlaçlardan fayda görülememesi ve sürecin 3 ay veya daha uzun sürmesi durumunda kronik sinüzit tanısını koyulur.

Balon sinoplasti cerrahisi nedir?

Genel anestezi altında, önce endoskop ve katater yardımıyla dar sinüs kanallarının yeri bulunur. Daha sonra bu kanallara katater kılavuzluğunda balon yollanır. Bu bölgede şişirilen balon yardımıyla kanallar genişletilir ve sinüslerin içleri yıkanır.

Balon sinoplasti kimler için uygundur?

Balon sinoplasti cerrahisinin her sinüzit hastası için uygun olmadığının altını çizen Op. Dr. Oray Karaçaylı, ‘’Kimlerde ve ne zaman uygulanacağına hastanın özelliklerine göre bir uzman hekim tarafından karar verilir. Aşırı polipli olgularda, mantar sinüzitlerinde ve tümör şüphesi olan olgularda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESC) ya da başka yöntemler tercih edilmelidir.Balon sinoplasti deviasyon ve konka cerrahisi gibi operasyonlarla birlikte de uygulanabilir. Bazen, aynı hastanın bazı sinüs ağızları FESC ile bazıları da balonla genişletilebilir.’’ şeklinde konuştu.

Balon sinoplastinin avantajları nelerdir?

Balon sinoplastinin en önemli avantajı; çoğunlukla dokuyu kesme, çıkarma olmadan sinüs kanallarını genişletme amaçlı bir tedavi olmasıdır. Dokulara zarar vermez. Bu nedenle kanama, ağrı ve acı oluşma riski çok daha düşük olur. Komplikasyon ihtimali düşüktür. Ameliyatın geri dönüşü olumludur, kanalların tekrar kapanması çok sık görülmez. Hasta operasyondan bir gün sonra günlük hayatına dönebilir. Teknik, diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir. Aynı bölgede daha sonra uygulanabilecek diğer tedavileri hiçbir şekilde engellememektedir. Standart endoskopik cerrahi tekniklere oranla daha kısa süren ve daha çabuk iyileşme sağlanan bir tedavi yöntemidir.

Gazete Vatan