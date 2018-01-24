Tıkanmış tuvaletler felakete dönüşmeden nasıl açılır?

Tıkanan tuvaletle karşı karşıya kaldığınız zaman öncelikle sakinliğinizi koruyun. Evin içerisinde korkudan dolanmak yerine ne yapabileceğinizi bulmanız gerekiyor. Siz evin içerisinde dolanırken banyonuzda fışkıran bir tuvaletle karşılaşmak istemezsiniz değil mi? Tıkanan tuvaletinizi nasıl açacağınıza dair yardımcı olacak bilgiler paylaşıyoruz.

Taşmasını önleyin

Tuvaletiniz tıkanırsa, tekrar o tuvalete girmekten kaçının. Klozet kapağını tuvaletten çıkarın ve klozetin alt kısmına yuvarlak lastik tampon bulun ve klozetin yanında bulunan vanaları kapatın.

Doğru pompayı kullanın

Bir tuvaletin açılmanın en basit yolu bir pompa kullanarak sorunu çözmektir. İlk adım için doğru pompaya sahip olduğunuzdan emin olun.

İki temel pompa türü vardır: Basit bir kubbe şeklinden oluşan en temel tür olan pompa. Bu tip pompa lavabo ve küveti içindir. Tuvalet için kullanılan pompa, pompanın alt kısmında bir uzantıya sahiptir. Böylece pompa tuvalet deliğine sığacak şekilde tasarlanmıştır.

Doğru pompayı aldıktan sonra, onu doğru kullanmanın yolu;

Öncelikle tuvalete yeterli su kalmasına dikkat edin.

Pompayı tuvalete eğin ve mümkün olduğunca suyla doldurun.

Pompayı tuvalet kasesinin deliğine takın ve daha sağlam bir durum oluşturmak için pompanın geri kalan kısmını da takın.

Pompayı beş veya altı kere aşağı doğru itin. Hava pistondan dışarıya kaçmış gibi görünüyorsa muhtemelen pompanızı sağlam konumlandıramadınız, pompanızı yeniden yerleştirin ve tekrar deneyin.

Pompa olmadan tuvaleti açmak için alternatif yöntemler

Başkasının evinde tuvalet tıkanıklığı ile karşılaşmanız korkunç bir durum değil mi? Pompa olmadan tuvaleti açmak için yapabileceğiniz yöntemler;

Büyük bir kabın içerisine kaynak olmayan sıcak su ile doldurun ve tuvalete boşaltıp tıkanıklığın açılmasını bekleyin.

Bu durum işe yaramazsa veya mümkün değilse, biraz bulaşık sabunu veya şampuan alıp tuvalete bir miktar dökün. Tıkanıklığı geçirmesi için biraz bekleyin ve tuvaleti yıkamayı deneyin.

Gelecekteki tıkanmaları nasıl önleyebilirsiniz?

İlk etapta tıkanmaların oluşmasını önlemek için, tuvalet kağıtlarınızı klozete değil çöp kutusuna atın ve tuvaletinizin kenarındaki musluk uçlarının temiz olduğundan emin olun.(pembenar)