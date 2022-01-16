TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı olay yarattı

TikTok'ta geniş bir çevre tarafından tanınan Rachel McIntyre'nin itirafları çok konuşuldu. McIntyre, sevgilisi Josh Duncan'ın arkadaşlarıyla birliktelik yaşamasından mutluluk duyduğunu ifade etti. TikTok'a bazı takipçilerinden eleştiri geldi.

TikTok, günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelmeye başladı. TikTok'un popülerleşmesiyle birlikte bu platform için video hazırlayan çok sayıda kişi de geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. O isimlerden biri olan 33 yaşındaki Rachel McIntyre'nin itirafları ise olay yarattı.

"ARKADAŞLARIMLA İLİŞKİYE GİRMESİNE İZİN VERİYORUM"

McIntyre, kendisinden 1 yaş küçük erkek arkadaşı Josh Duncan'ın arkadaşlarıyla ilişkiye girmesine izin verdiğini belirterek, "Elbette ki kıskanıyorum ancak bu durum bir yandan da beni mutlu ediyor. Onu bu şekilde görmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren McIntyre, "Erkek arkadaşımla ilişkimiz, şu an her zamankinden daha güçlü. Hatta aramızdaki bağ daha da sıkılaştı diyebilirim" şeklinde konuştu.

BAZI TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ VAR

Rachel'in bu itirafları bazı takipçileri tarafından anormal olarak karşılandı. TikTok kullanıcıları, genç kadının özel hayat sırlarını bu şekilde açığa çıkarmasını yanlış olarak nitelendirdi.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin