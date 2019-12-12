Timsah eti yediler!
Timsah eti yediler!
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Şarkıcı Aylin Coşkun ile eşi Volkan Aslan, Tayland'ın başkenti Bangkok’a gitti.
Eşi Aylin Coşkun ile Bangkok tatiline çıkan Volkan Aslan, kızarmış timsah etini afiyetle yedikten sonra “Tavuk etinden hiçbir farkı yok” dedi.
Ünlü şarkıcı, "Biraz atar mısın ağzına? Bence tadına bak" teklifine, "Asla" şeklinde yanıt verdi.
Etiketler : Aylin Coşkun, eşi, Volkan Aslan, timsah eti
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