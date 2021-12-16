Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde

Kanadalı çocuk doktoru Dr. Michael Narvey, tıp dünyasını hayrete düşüren bir vakayı paylaştı. Narvey, muayenesini yaptığı kadınlardan birinin karaciğerinde çocuk oluştuğunu belirtti. Kadın kurtarılırken, bebek yeteri kadar büyümediği için hayata tutunamadı.

Kanada'da tıp dünyasının şaşkına çeviren bir olay gerçekleşti. Kanada'da oldukça geniş bir çevre tarafından tanınan çocuk doktoru Dr. Michael Narvey, kadın hastasının başına gelenleri isim vermeden sosyal medya hesabından paylaştı. Narvey, çok sansasyonel olan bu olayın herkes tarafından duyulmasının faydalı olduğunu belirtti.

"KARACİĞERİNDE DIŞ GEBELİK OLUŞTU"

Vakayı anlatan Dr. Michael Narvey, "Muayeneye geldiğinde 14 günlük adet gecikmesi yaşamıştı. Hastamız 33 yaşındaydı ve gebe olduğu belliydi. Ancak bebeğin rahimde değil, karaciğerde büyümeye başlaması hepimizi şaşırttı" dedi.

"BENİM İÇİN BİR İLKTİ"

Narvey, "Kadınlarda dış gebelik karşılaştığımız bir durum ancak karaciğerde bebek gelişmesi benim ilk kez gördüğüm bir durumdu. Hemen bebeği aldık ve kadını kurtardık. Ne yazık ki bebek yaşayacak durumda değildi" ifadelerini kullandı.

3 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Doktor tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan durumun aile üyeleri için tam anlamında yıkım olduğunu belirtti.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin