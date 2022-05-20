Tıp dünyasına geçti!

Dünya basınında tıp sektörüne geçen ilginç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki anne adayı Jaiden Ashlea, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebeğini ikinci kez doğurmaya hazırlandığını söyledi. Sosyal medya fenomeni olan Jaiden Ashlea, bebeğinin anne karnına yaşadığı sağlık problemi nedeniyle iki kez dünya getireceğini anlattı.

Amerikalı sosyal medya fenomeni Jaiden Ashlea, Levi James adını verdiğini oğlunun Temmuz ayındaki doğumu için gün sayıyordu. Ancak Mart ayında hamileliğin 18. haftasında doğum öncesi anatomi taraması yaptırdığında oğlunun doğumsal bir hastalığa sahip olduğunu öğrendi.

İKİ KEZ ANNE OLACAK

Oğlunun doğumsal bir kusur olarak kabul edilen spina bifida hastalığı olduğunu öğrenen Ashlea’ya doktorlar bebeğinin omuriliğinin sağlıklı bir şekilde oluşmadığını anlattı.

Hastalıkla birlikte bebeğinin omurilik kemiklerinin ilişkili sinirleri tamamen örtmediği anlatan doktorlar Levi James’in yaşama şansının düşük olduğunu belirtti.

Doktorların açıklamasını duyduğunda büyük bir şok yaşadığını ve onları anlamakta zorlandığını ifade eden Ashlea, “Duyduğumda inanmadım. Doktorlar bunu söylediğinde şoktan uzun bir süre konuşamadım” dedi.

Jaiden Ashlea ve nişanlısı Noah Detrick’e doktorlar bebeğin doğduğunda beyin ölümünün gerçekleşeceğini ve uzun bir yaşam şansının olmadığını söyledi. Ancak genç çift çocuklarını yaşatmak için başka doktorlar araştırdı ve bebeklerinin yaşaması için bir umutları olduğunu anlayarak bunu denemeye karar verdi.

Hamilelik sırasında bebeğin omurgasını iyileştirecek bir ameliyatın mümkün olduğunu öğrenen anne Ashlea, bıçak altına yattı.

Doğumu anımsatan bir yöntemle ilk olarak Ashlea’ın midesinin alt kısmı boyunca bir sezaryan kesiği yapıldı ve bebek o kesikten çıkartıldı. Bebeğin belindeki L2 omurundaki hastalık onarıldı. Daha sonrasında ise bebek Ashlea’in karnının içine geri konuldu.

Yaşadığı ilk deneyimi sosyal medya hesabından anlatan Ashlea 37 haftalık hamilelik sürecini tamamlayana kadar yatmak zorunda olduğunu belirtti.

6 saatlik operasyonun sonucunda bebeğinin karnının içinde hareketlerinin hızlandığını belirten Ashlea, “Ameliyattan bu yana doktorlar çok daha fazla hareket gördü ve beynindeki herhangi bir malformasyonun belirtileri tersine dönüyor. Doktorlar yürüme konusunda sorun yaşamayacağını söylüyorlar. Bacaklarını tekmeliyor ve orada ayak bileklerini burkuyor. Hareket ettiğini hissedebiliyorum” diye konuştu.

Bebeğini ikinci kez Temmuz ayında doğuracak olan anne adayı, Levi’nin doğumundan 18 yaşında kadar fizik tedavi görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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