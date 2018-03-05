TIP DÜNYASINI ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY!

Hindistan'da karnı sürekli büyüyen 7 aylık kızlarını doktora götüren aile, şok edici bir gerçekle karşılaştı. Bebeğin ikiz kardeşi böbreklerinin arasına sıkışıp kalmıştı.

Hindistan’da Manisha ve Motisingh Rathava çifti, yedi aylık kızları Prinsa’nın karnının sürekli büyüdüğünü görünce kızlarını hastaneye götürdü.

Küçük kızın çekilen röntgenlerinde, iki böbrek arasında ikizinin büyümemiş hali olduğu tespit edildi.

CENİN GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ

Ameliyatı yapan çocuk doktoru Rakesh Joshi, kızın anne ve babasının kızlarının karnının büyüdüğünü fark ettiklerini görünce kızlarının hastaneye getirdiklerini, yapılan tetkikler sonucunda gelişimini tamamlamamış ceninin kızın karnında bulunduğunu ve ceninin başarılı bir ameliyat ile çıkarıldığını söyledi.

Doktor ameliyattan hemen sonra kızın sağlına kavuştuğunu ve taburcu edildiğini, bu durumunun ise çok nadir görüldüğünü söyledi.