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Tıp-İş Genel Başkanlığına Şükrü Onbaşı seçildi

Tıp-İş Genel Başkanlığına Şükrü Onbaşı seçildi

Tıp-İş Genel Başkanlığına Şükrü Onbaşı seçildi

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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) 13 Ocak Cuma günü yapılan olağanüstü genel kurulunda sendika başkanlığına Dr. Şükrü Onbaşı seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Tıp-İş’in bugünkü ilk toplantısında görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

“Genel Sekreter: Dr. Bayram Taşseven; Mali Sekreter: Dr. Nasıf Ortaş; Dış İlişkiler Sorumlusu: Dr. Enver Kneebone ve Dr. Elşen Mülazimoğlu; Sosyal ve Akademik İşler Sorumlusu: Dr. Mustafa Murat Uncu, Örgütlenme Sekreteri: Dr. Derlen Özgeç Ruso.

Tıp-İş bölge temsilciliklerine ise Dr. Ezgi Cemaller, Dr. Hasan Oktay Önen, Dr. Elşen Mülazimoğlu ve Dr. Fatma Kızıl getirildi.

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