Tıp-İş, Sağlık Bakanı Pilli’ye mektup gönderek eylemlerini genişlettiklerini bildirdi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye mektup göndererek, eylemlerini genişlettiklerini bildirdi.

Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye gönderdiği mektupta, sağlıktaki sorunlara çözüm üretmek amacı ile defalarca yaptıkları diyalog çağrılarını yanıtsız bıraktıklarını söyleyerek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“27 Aralık 2021 de başlattığımız acil olmayan kurulları yapmama eylemine ilaveten 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesinde diyaliz, hematoloji, onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç diğer tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemini başlatıyoruz.

Önceden başlatılan kurul eylemleri devam ettirilecek, sendikamızla istişare edilmeden yapılan keyfi görevlendirmelere sendikal eylem olarak icabet edilmeyecektir.

Temaslı sağlık personeli 1 hafta izolasyon sonrası PCR kontrolü ile işe başlayacaktır. Eylemlerimiz, taleplerimize olumlu yanıt verilip gerekli adımlar atılmazsa genişletilerek devam edecektir.”