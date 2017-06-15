TIP-İŞ’TEN SAĞLIK BAKANI SUCUOĞLU’NA MEKTUP

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na mektup göndererek, sağlıktaki sorunların çözümü için gerekli adımların ivedilikle atılmasını beklediklerini kaydetti.

Mektupta, hastanelerin alt yapılarının iyileştirilmesi ve hekimlerin özlük haklarının düzeltilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı ile Tıp-İş arasında imzalanan protokolün maddeleri tek tek değerlendirildi.

Tıp-İş’in mektubunda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün bir televizyon kanalında kamu hekimlerine yönelik açıklamasına da değinerek, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bu konuda açıklama yapmamasını eleştirdi.

“EKSİKLİKLER KONUSUNDA YETERLİ İLERLEME SAĞLANAMADI”

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar’ın imzasını taşıyan mektup şöyle:

“Hastanelerimizin yetersiz alt yapılarının iyileştirilmesi ve hekimlerin özlük haklarının düzeltilmesi ve için 8 Mayıs 2017 tarihinde başlattığımız eylemlilik süreci, iyi niyetiniz ve samimiyetinize güvenerek, 11 Mayıs 2017 tarihinde Sendikamız ve Bakanlığınız arasında imzalanan protokol uyarınca askıya alınmıştı.

Protokol’ün 1. maddesinde Kamu Hastaneleri ve Sağlık Merkezlerindeki hizmetleri aksatan alt yapı, alet, malzeme ve personel eksikliklerinin 30 Haziran 2017 tarihine kadar Bakanlığınızın gerekli adımları atması hususunda mutabakata varılmıştı. Ancak ne yazık ki henüz eksiklikler konusunda yeterli ilerleme sağlanmamıştır. Hastaları ameliyathaneye taşıyacak sedye ve personelden dahi yoksun çalışılmaktadır. Mekanik vantilatör temini memnuniyet verici olmakla beraber yüzlerce kalem eksikliğin giderilmesi hususunda yeterli değildir. Münhal ilan edilen hekimlerin Kamu Hizmet Komisyonu’nca sınavları dahi yapılmamıştır.

Tıp-İş’in mektubunun devamı şu şekilde:

“Protokolün 2 maddesinde yer alan hekimlerin özlük haklarındaki iyileştirmenin sendikamızın itirazları göz önünde bulundurularak en geç 29 Mayıs 2017 tarihine kadar düzenlenip yürürlüğe gireceği hususunda mutabakata varmıştık. Sendikamızın tahsisatların korunması ve yapılan artışların emekliliğe yansıması konularındaki itirazları tarafınızdan değerlendirilmemiş, çözüm üretilmemiştir. Bu bağlamda madde 2’nin gerekleri tarafınızdan yerine getirilmemiştir.

Protokol’ün 3. maddesinde yer alan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40’ıncı maddesinde bulunan özel hasta bakma hakkının muayene , tetkik ve her türlü tedaviyi içerecek şekilde düzenlenmesi ve Döner Sermaye Yasası ve Tüzüklerinin en geç 14 Haziran 2017 tarihinde KKTC Meclisi’nden geçeceği hususunda mutabakata varılmıştı. Ancak ilgili tüzükler henüz Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmemiştir. Tüzüklerin yürürlüğe girmemiş olması madde 3’ün gereklerinin tarafınızdan yerine getirilmediği sonucunu doğurmaktadır.

Protokol’ün 4. maddesi uyarınca Özel Hasta Bakma Hakkı ile ilgili yasa ve tüzüklerin ve Döner Sermaye ve tüzüklerinin yöntemleri ve uygulamaları konusunda Sendikamızla herhangi bir sonlandırıcı görüşme yapılmamıştır. Bu bağlamda tüzüklerle ilgili olarak Bakanlığınızın isteksiz davrandığı ve madde 4’ün gereklerini yerine getirmediği inancındayız.

Protokolde hekim özlük haklarıyla ilişikli 5 . maddede yer alan 2008 -2011 yılları arasında görevlerine başlayan hekimlerin mağduriyetlerini ivedilikle giderecek düzenlemelerin yapılacağı belirtilirken bu yönde hiçbir düzenlemenin yapılmamış olması daha da derin bir eşitsizlik ortaya çıkarmıştır. Meydana gelen eşitsizlik kabul edilir oranda olmamakla beraber 5. maddenin açıkça ihlalidir.”

“DÜRÜST’ÜN AÇIKLAMASI; BU KONUDA BİR AÇIKLAMA YAPMAMIŞ OLMANIZI ŞİDDETLE PROTESTO EDERİZ”

Mektupta Bakan Dürüst’ün açıklamasına da değinildi:

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Kemal Dürüst’ün 12 Haziran 2017 tarihinde bir televizyon programında yaptığı bazı açıklamalar tarafımızdan büyük üzüntü ve öfke ile karşılanmıştır. Kamu sağlık merkezlerinin tüm eksikliklerine rağmen büyük bir özveri ile çalışan hekimlere yapılan bu karalamalar kabul edilemez. Kaldı ki hastanelerdeki eksiklikler nedeni ile kendi özel aletleri ile operasyonların yapılmasını mümkün kılan birçok kamu hekiminin varlığı bilinmektedir. Bu konuda bir açıklama yapmamış olmanızı şiddetle protesto ederiz.”