TIR İÇERİSİNDE YAKALANDILAR!

Gazimağusa’da Hasan Ziya Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 5’i tır araç içerisinde, 15 ‘i de aynı bölgede bulunan bir apartman dairesinde gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu toplam 20 kişi (4 kadın, 16 erkek) tespit edildi.

Polis’in BRT’ye verdiği bilgiye göre, bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna nanılan 3 kişi tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.