TIR ŞOFÖRÜ VE 2 MÜLTECİ TUTUKLANDI!

Gazimağusa limanına sabah saatlerinde demirleyen Via Famagusta isimli yük gemisinde 33 mülteci tespit edildi.

Tuvalet kağıdı yüklü bir TIR’ın dorsesinde gizlenmiş olarak bulunan mültecilerden ikisi Gazimağusa hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde meseleyi organize eden iki mülteci ve tır şoförü Mustafa Günderenoğlu Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Umut İnan’ın huzuruna çıkarılan 3 kişi “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yasal olmayan yollarla girişe teşebbüs” gerekçesiyle suçlu bulundu.

Zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk kararı verildi.

Diğer mültecilerin ise kesin olmamakla birlikte bu akşam Türkiye’ye gönderilmeleri düşünülüyor..

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.