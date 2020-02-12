TIRA ÇARPTI, YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATTI!

Bugün saat 09.30 sıralarında, Güzelyurt – Lefke Anayolunun 2-3’ncü km’leri arasında, Salih Koramaz (E-83), yönetimindeki KD 251 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasan Özparlak (E-57), yönetimindeki TJJ 749 plakalı tır araca çarpmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KD 251 plakalı araç yolun sağından çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan KD 251 plakalı araç sürücüsü Salih Koramaz kaldırıldığı Güzelyurt Sağlık Merkezinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.