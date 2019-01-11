TIR'DA EROİN!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Girne limanı’ndan dün akşam ülkeye giriş yapan bir tır’da yarım kilo eroin ele geçirildi

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Girne'de düzenledikleri operasyonda yaklaşık yarım kilo eroin ve bir miktar kokain ele geçirdi. Ekipler, Girne Limanı'ndan ülkeye giriş yapan bir TIR'da yarım kilo Eroin türü uyuşturucu madde buldu.

TIR şoforü 2 kişinin ismini verdi

TIR şoförü Celal Elal'ı tutuklayan polis ekipleri, uyuşturucu madde ile bağlantısı olduğu gerekçesi ile Ömer Satıağaları ve polislikten ihraç edilen Serdar Özkan'ı da göz altına aldı.

Üzerinden Kokain çıktı

Satıağalar'ın üzerinde yapılan aramada bir miktar Kokain ele geçirilirken, 3 zanlı da tutuklandı. Zanlıların bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.