Tırnak beyazlatıyor!

Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül

Tırnaklarda sararma çeşitli sebeplerle olabiliyor. Uzun süre oje kullanımı, sigara gibi kötü alışkanlıklar veya çevre koşulları tırnaklarda sararmaya yol açabiliyor. Tırnak beyazlatma işlemini evinizde bulunan birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tırnak beyazlatan 3 pratik formül...

Oksijenli su ile tırnak beyazlatma

Oksijenli su ve karbonat kullanarak bir macun hazırlayabilir ve tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Birkaç dakika sonra ellerinizi bol su ile yıkayın ve nemlendirin.

Limon ve karbonat ile tırnak beyazlatma

Limonun beyazlatıcı etkisini hepimiz biliyoruz. Yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırıp elde ettiğiniz macunu tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Tırnak fırçası ile tırnakları fırçalayabilir ve birkaç dakika sonra iyice temizleyerek tırnak beyazlatma sürecini tamamlayabilirsiniz. Vaktim yok diyorsanız salata yaptıktan sonra kalan limon kabuğunu ellerinize ve tırnaklarınıza sürmek bile tırnaklarınızın beyazlamasını sağlayacaktır.

Diş macunu ile tırnak beyazlatma

Ne kadar mantıklı değil mi? Diş macunu dişleri beyazlatıyorsa tırnaklara da iyi gelebilir. Diş macunu ile bastırmadan tırnaklarınızı 1-2 dakika fırçalayın ve durulayın.

Elinizde açık yara varsa veya bir cilt rahatsızlığınız varsa bu önerileri denememenizi öneririz. Bir uzmana danışmadan alternatif yöntemleri deneme konusunda temkinli davranmanız gerektiğini de hatırlatalım.