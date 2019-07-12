Tırnak Güçlendiren Serum Tarifi

Tırnaklarımız, yanlış beslenme tarzı, vitamin eksikliği, hava koşulları gibi pek çok etkenden dolayı kırılıp kopabiliyor. Evde birkaç malzeme ile tırnaklarınızı güçlendirecek harika bir serum hazırlayabilirsiniz.

Eğer kolayca kırılan, güçsüz tırnaklara sahipseniz vereceğimiz tarif tam da size göre! Hepimizin evinde bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarif, tırnaklarınızı güçlendirecek, tırnaklardaki ve tırnak etlerindelki soyulmaları önleyecek, sararan tırnakları beyazlatacak ve büyümeye yardımcı olaca. İşte tarif...

TIRNAK GÜÇLENDİREN SERUM

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

1 limon

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Suyu bir kaseye alın ve içine limonu sıkın. Ardından tuz ve zeytinyağını ekleyin, güzelce karıştırın. Tırnaklarınızı karışımın içine sokun ve 5 dakika bekleyin.

Bu işlemi her gün tekrarlarsanız tırnaklarınızın kısa sürede eskisinden çok daha güçlü olduğunu göreceksiniz.