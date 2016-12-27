TIRNAKLARINIZ BÖYLEYSE AKCİĞER HASTALIĞI BELİRTİSİ

Tırnaklarınız böyleyse akciğer hastalığı belirtisi

Tırnak diplerindeki ay şeklindeki beyazlıklar lunula olarak biliniyor. Lunulanın rengi ve görünürlüğü vücudunuz hakkında önemli bilgiler veriyor. Şimdi lunulanıza daha yakından bakın.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ