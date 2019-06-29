Tırnaklarınız parmak probleminin habercisi!

Çomak parmak nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Kalp, akciğer, mide, bağırsak ve böbrek tümörleri gibi bazı hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkan ve kesin bir nedeni bilinmeyen çomak parmak hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... çomak parmak nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Parmak ve tırnağın ters bir kaşık gibi göründüğü, nefes darlığı veya öksürük gibi diğer semptomlarla ortaya çıkan ve vakaların yaklaşık % 90’ının akciğer kanseri ile ilgili olduğu çomak parmak nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ÇOMAK PARMAK NEDİR?

Çomak parmak; çeşitli hastalıklar nedeniyle elde parmaklar ve tırnaklardaki şekil bozukluğunu tanımlar. En sık; akciğer ve kalp hastalıklarında görülmekle beraber, farklı nedenlerle veya bazen nedeni bilinmeden de olabilir. Kistik fibroz veya çölyak hastalığı gibi malabsorpsiyona neden olan hastalıklar da nedenler arasındadır. Ancak vakaların yaklaşık% 90’ı akciğer kanseri ile ilgilidir. Tırnaklar bombeli ve parlak görünümdedir. Parmak uçları normalden daha yumuşak olabilir.

Çomak parmağın nedeni tam olarak anlaşılmamıştır, ancak bazı hastalıkların kan dolaşımındaki bileşenleri aktive ettiği bilinmektedir. Bu aktivasyon tırnak yatağını değiştirmede rol oynar. Önce tırnak yatağı ile kökünde bir ödem başlar. Daha sonra tırnak saat camı görünümünü alır, uzunluğuna ve yatay olarak genişler. Tırnak etrafındaki yumuşak doku giderek artar ve sonunda parmak yuvarlaklaşıp çomak şeklini alır. Bu, vücutta bir dizi koşulla tetiklenebilir. Örneğin, çomaklaşma sıklıkla aşağıdaki gibi akciğer hastalıklarından kaynaklanır:

– Akciğer kanseri (en sık rastlanan çomaklaşma nedeni)

– İnterstisyel pulmoner fibrozis

– Akciğer apsesi

– Akciğer tüberkülozu

– Pulmoner lenfoma

– Konjestif kalp yetmezliği

– Enfektif endokardit

– Siyanotik doğuştan kalp hastalığı

– Bronşektazi

– Kistik fibroz

Aşağıdakiler çomak parmak oluşumuna neden olabilecek diğer bazı hastalıklardır:

– Enflamatuar bağırsak hastalığı

– Karaciğer sirozu

– Gastrointestinal neoplazmalar

– Çölyak hastalığı

– Dizanteri

– Graves hastalığı

– Aşırı aktif bir tiroid bezi

– Karaciğer, gastrointestinal veya Hodgkin lenfoma dahil olmak üzere diğer kanser türleri

ÇOMAK PARMAK BELİRTİLERİ

– Tırnak aşağıya doğru eğilir.

– Tırnaklardaki normal eğim kaybolur.

– Tırnak ile parmak arasındaki açının kaybolması

– Tırnak yüzeyi ve parmakların normalden daha parlak hal alması

çomak parmak öncelikle tırnak yatağında görülen şişme ile kendini gösterir. Sonrasında ise tırnak parlaklaşır ve tırnak tipi değişir. – Tüm bu değişimler sonucunda tırnak çevresindeki yumuşak dokuda artış olur ve parmak çomak seklini alır.

çomak parmak bozukluğu çoğu zaman ilk başta işaret parmağında görülür. Her parmakta aynı derecede olmaz. Çomak parmak ayak parmaklarında daha belirgindir.

– Bu bozukluk sıklıkla yavaş yavaş gerçekleşir. Çomaklaşma aylar veya yıllar süren bir süreçte yavaş ilerler ve ağrı göstermez. Bu da hastanın çomaklaşmayı fark etmemesine yol açar. Ancak bazı insanlarda oldukça hızlı bir şekilde gelişebilir.

ÇOMAK PARMAK TEDAVİSİ

Parmaklardaki bu bozukluk bir hastalığın değil vücuttaki varolan başka bir hastalığın belirtisidir. Çomak parmak için cerrahi prosedürler dahil olmak üzere spesifik bir tedavi yoktur. Altta yatan nedeninin tedavisi, örneğin kalp kapak defekti olan kişilerde, başarılı bir ameliyattan sonra çomak parmak ile ilgili sorun ortadan kalkabilir.