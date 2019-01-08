Titreme ve ateşle ortaya çıkıyor...

Kan dolaşım enfeksiyonu (Septisemi) nedir? Septisemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Kan zehirlenmesi olarak da bilinen kan dolaşım enfeksiyonu (Septisemi) nedir? Septisemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Vücutta herhangi bir yerdeki enfeksiyonun neden olduğu Septisemi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kan dolaşım enfeksiyonu (Septisemi) nedir? Septisemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

SEPTİSEMİ (KAN DOLAŞIM ENFEKSİYONU) NEDİR?

Septisemi ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonudur. Aynı zamanda kan zehirlenmesi olarak da bilinir.

Septisemi, vücudun herhangi bir yerinde, akciğer enfeksiyonu veya deri üstündeki bir yarada bakteriyel bir enfeksiyon oluşması sonucu kan dolaşımına girdiğinde ortaya çıkar. Bu tehlikeli bir durumdur çünkü bakteriler ve toksinler kan dolaşımı ile tüm vücudunuza taşınabilir.

Septisemi hızla hayatı tehdit edebilir. Bir hastanede tedavi edilmelidir. Eğer tedavi edilmezse, septisemi sepsise doğru ilerleyebilir.

Septisemi ve sepsis aynı değildir. Sepsis, septiseminin ciddi bir komplikasyonudur. Sepsis vücutta iltihaplara neden olur. Bu iltihap kan pıhtılarına neden olabilir ve oksijenin hayati organlara ulaşmasını engelleyerek organ yetmezliğine neden olabilir.

SEPTİSEMİ NEDENLERİ

Septisemiye, vücudunuzun başka bir bölümündeki enfeksiyon neden olur. Birçok bakteri türü septisemiye neden olabilir. Enfeksiyonun kesin kaynağı çoğu zaman tespit edilemez. Septisemiye yol açan en yaygın enfeksiyonlar:

– İdrar yolu enfeksiyonları

– Zatürree gibi akciğer enfeksiyonları

– Böbrek enfeksiyonları

– Karın bölgesindeki enfeksiyonlar

– Boğaz enfeksiyonu (sözgelimi difteri)

Bu enfeksiyonlardan gelen bakteriler kan dolaşımına girer ve hızla çoğalarak acil semptomlara neden olur.

Ameliyat ya da başka bir durum için hastanede olan insanlarda septisemi geliştirme riski daha yüksektir. Sekonder enfeksiyonlar hastanedeyken ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle daha tehlikelidir çünkü bakteriler zaten antibiyotiklere dirençli olabilir. Aşağıdaki durumlarda, ayrıca: septisemi gelişme riski de vardır:

– Ağır yaralar veya yanıklar

– Çok genç ya da çok yaşlı olanlar

– HIV ya da lösemi gibi durumlar veya kemoterapi ya da steroid enjeksiyonları gibi tıbbi tedaviler sonucu oluşabilecek zayıf bağışıklık sistemi

– İdrar sondaları veya intravenöz kateterler

– Mekanik ventilasyon (Yapay solunum cihazı)

SEPTİSEMİ BELİRTİLERİ

Septisemi belirtileri genellikle çok hızlı bir şekilde başlar. İlk aşamalarda bile, kişi çok hasta görünebilir. En yaygın başlangıç semptomları şunlardır:

– Titreme

– Ateş

– Çok hızlı nefes alıp verme

– Hızlı kalp atış hızı

– Septisemi, uygun tedavi yapılmazsa ilerleyerek daha ciddi semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Bunlar aşağıdakileri içerir:

– Karışıklık veya net düşünememek

– Mide bulantısı ve kusma

– Ciltte görünen kırmızı noktalar

– İdrarın azalması

– Yetersiz kan akımı

– Şok

Septisemi belirtileri gösteren kişilerin derhal hastaneye gitmesi çok önemlidir. Belirtilerin geçmesini beklemek veya sorunu evde tedavi etmeyi denemek hayati tehlikelerin oluşmasına neden olur.

SEPTİSEMİ KOMPLİKASYONLARI

Septiseminin bir takım ciddi komplikasyonları vardır. Bu komplikasyonlar tedavi edilmezse veya tedavi çok uzun süre ertelenirse ölümcül olabilir.

– Kan zehirlenmesi

Vücudunuzun enfeksiyona karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi olduğunda sepsis oluşur. Bu vücutta yaygın iltihaplanmalara neden olur. Organ yetmezliğine yol açarsa ağır sepsis adı verilir.

Kronik hastalığı olan kişilerde sepsis riski daha yüksektir. Bunun nedeni, zayıflamış bağışıklık sistemine sahip olmaları ve enfeksiyonla kendi başlarına savaşamamasıdır.

– Septik şok

Septiseminin komplikasyonlarından biri kan basıncında ciddi bir düşüştür. Buna septik şok denir. Kan dolaşımındaki bakteriler tarafından salınan toksinler, organ ya da doku hasarına neden olabilecek aşırı düşük kan akışına neden olabilir.

Septik şok, tıbbi bir acil durumdur. Septik şoku olan insanlar genellikle hastanenin yoğun bakım ünitesinde görülür. Septik şok yaşıyorsanız, ventilatör veya solunum makinesini takmanız gerekebilir.

– Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)

Septiseminin üçüncü bir komplikasyonu akut solunum sıkıntısı sendromudur (ARDS). Bu, yeterli oksijenin akciğerlerinize ve kanınıza ulaşmasını önleyen hayati tehlike arz eden bir durumdur. Genellikle kalıcı akciğer hasarı ile sonuçlanır. Ayrıca beyninize zarar verebilir ve hafıza sorunlarına yol açabilir.

SEPTİSEMİ TEDAVİSİ

Organları veya doku işlevini etkilemeye başlayan septisemi, acil bir tıbbi durumdur ve bir hastanede tedavi edilmelidir.

Antibiyotikler septisemiye neden olan bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılır. Genellikle bakteri türünü bulmak için yeterli zaman yoktur. İlk tedavide genellikle “geniş spektrumlu” antibiyotikler kullanılacaktır. Bunlar aynı anda çok çeşitli bakterilere karşı savaşmak için tasarlanmıştır. Spesifik bakteriler tanımlanırsa daha hedef odaklı bir antibiyotik kullanılabilir.

Kan basıncınızı korumak veya kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için sıvıları ve diğer ilaçları damardan alabilirsiniz. Ayrıca, septisemi nedeniyle solunum sorunları yaşarsanız, maske veya vantilatör yoluyla oksijen alabilirsiniz.