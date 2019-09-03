TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı
A+A-
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Dostlar Tiyatrosu oyuncusu Genco Erkal’ın tek kişlik “Merhaba” oyunu ile başladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, YDÜ AKKM’de dün akşam sahnelenen oyunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte izledi.
Etiketler : 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Dostlar Tiyatrosu, Genco Erkal
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.