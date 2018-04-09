TL'NİN KÖTÜ GÜNLERİ SÜRÜYOR!

Türk Lirası varlıklardaki kırılganlığın sürmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarında en çok negatif ayrışan para biriminin TL olmasına neden oluyor

Türk Lirası varlıklardaki kırılganlığın sürmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarında en çok negatif ayrışan para biriminin TL olmasına neden oluyor

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki erimesi geçen hafta da sürerken, TL neredeyse bütün para birimleri karşısında geriledi. Geçen hafta son işlem gününde Amerikan Doları 4’ü aşarak, 4,05 TL üzerine yerleşirken, Euro 5 TL sınırını, Sterlin de 5,80 TL sınırını zorluyor.

KKTC serbest piyasasında dolar haftayı 4,06 TL’den, sterlin 5,71 TL’den ve Euro da 4,98 TL’den kapattı.

Analistler kurun yükselişini TC Merkez Bankası’nın enflasyon ile mücadelede başarısız kalmasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB’nin para politikasını eleştirmesine bağlıyor.

Türkiye’de ayrıca, aynı zamanda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair söylentiler de kurdaki kırılganlığı artırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

Bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 6,71 değer kaybeden Türk Lirası, gelişmekte olan para birimleri arasında en kötü performansı gösteren dördüncü para birimi.

Analistlerin değerlendirmesi

Reuters'a konuşan Capital Economics'ten William Jackson, "Türkiye’de yüksek bir enflasyon sorunu var ve merkez bankası 6-7 yıldır enflasyon hedeflerini tutturamadı. Kurun baskılanması takdirinde merkez bankasının hükümetin baskısı yüzünden hareket edemeyeceğine yönelik bir endişe var" dedi.

Hürriyet gazetesinde yer habere göre Erdoğan TCMB'nin bağımsızlığı ile ilgili şunları söylemişti:

"Yurt dışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler."

Sabah gazetesi ise hükümetin faizleri düşürmek için yeni paket hazırladığını duyurmuştu.

Enflasyonun indirilmesini ve Hazine'nin borçlanmasının azaltılmasını içeren paketin bu ay açıklanacağı belirtildi. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı ise 25 Nisan'da.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ ise "Dolar/TL kurunda oynaklık hala yüksek. Kur Cuma sabahı 4,06 seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi. TL varlıklardaki kırılganlığın sürüyor olması, gelişmekte olan ülke piyasalarında en çok negatif ayrışan para biriminin TL olmasına neden olurken kurun da yukarı yönde tepkisini tetikliyor. Türkiye'ye yönelik risk algısında bozulma var ve bu konuda tansiyon dinmedikçe kurun rahatlaması biraz daha zor gibi duruyor" dedi.

Teknik acıdan 4.00 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Bu destek noktasının altına doğru hamlesinde başarılı olamadığı müddetçe kurun yukarı yönde gitme potansiyeli sürebilir."