TOHUM TAKAS ŞENLİĞİ...

Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale Cittaslow belediyelerinin ve Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin katılımıyla “Tohum Takas Şenliği” hazırlık çalışmaları başladı…

Bu çerçevede ilk etkinlik 17 Şubat, Pazar günü Mehmetçik’teki Cittaslow Markette gerçekleşti.

Market alanındaki Zeka Bey Tohum Merkezi de ziyaret edildi.

Etkinlikte yerel tohum, tarım modelleri ve sağlıklı gıda üretimi üzerine sohbet de gerçekleşti. Konuşmacılar özellikle yerel tohumun korunması ve çoğaltılması, topluluk destekli tarım modelleri ve sağlıklı gıda ile tüketici arasında iletişimin kurulması modellerinin pratikte nasıl hayata geçirilebileceğini konuştu, sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Etkinliğe Mehmetçik ve Geçitkale Belediye Başkanları da katılarak söz alıp, yaptıkları çalışmalardan bahsettiler…

Etkinlikler devam edecek. Bu çerçevede, yarın Yeniboğaziçi’nde saat 11.00’de ve aynı gün saat 16.00’da Geçitkale’de, 2 Mart’ta ise Lefke’de saat 15.00’te yapılacak.

Cittaslow Belediyelerinde sembolik tohum takası, sohbet ve film gösterimi ile Nisan sonu gerçekleştirilecek tohum takası için hazırlık çalışmaları sürecek…

Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale Cittaslow belediyeleri ve Yeryüzü Tohumları İnisiyatifinden yapılan açıklamada, bir kez daha hem hazırlık çalışmalarına hem de tohum takas etkinliklerine tüm halkın da davetli olduğu kaydedildi.