Tok tutarak kilo vermeyi hızlandırıyor!

Mandalina kaç kalori? Mandalinanın besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de mandalinadır.

Turunçgiller familyasına ait bir meyve olan mandalinanın insan sağlığı açısından pek çok faydası bulunur. Mandalina; kanserle savaşır, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar, saç dökülmesini azaltır, cildin canlı görünmesini sağlar, cildi güneş ışınlarından korur, damar tıkanıklığı riskini azaltır, kötü kolesterole karşı etkilidir ve tok tutarak kilo vermeyi hızlandırır. Peki, mandalina kaç kaloridir? İşte mandalinanın besin değerleri…

MANDALİNA KAÇ KALORİDİR: 100 gram mandalina yaklaşık 53 kaloridir.

MANDALİNANIN BESİN DEĞERLERİ

100 g mandalinada aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 53 kcal

Karbonhidrat: 13 g

Lif: 1.8 g

Toplam şeker: 11 g

Protein: 0.8 g

Toplam yağ: 0.3 g

Sodyum: 2 mg

Potasyum: 166 mg

Kalsiyum: 37 mg

Magnezyum: 12 mg

Manganez: 0,039 mg

Demir: 0,2 mg

Bakır: 0.042 mg

Fosfor: 20 mg

Çinko: 0.07 mg

C Vitamini: 26,7 mg

B6 Vitamini: 0,1 mg

Folat 16 µg

Niasin: 0.376 mg

Pantotenik asit: 0.216 mg

A Vitamini: 681 IU

D Vitamini: 0 IU

E vitamini: 0.20 mg

Selenyum: 0.1 µg

Kobalamin: 0 µg

Karoten-ß: 155 µg

Kripto-ksantin-ß: 407 µg

Lutein-zeaksantin: 138 µg –

Likopen 0 µg

Doymuş yağ: 0 g

Çoklu doymamış yağ: 0.1 g

Tekli doymamış yağ: 0.1 g

Kolesterol: 0 mg