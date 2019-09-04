Tokluk hissini artırarak kilo verdiriyor!

Fasulyenin faydaları nelerdir?

Fasulye sağlık açısından birçok fayda sağlayan lif, demir, kalsiyum, folat, B vitaminleri, çinko, potasyum ve fosfor açısından zengin bitkisel protein kaynağıdırlar. Bunlara ek olarak, çok çeşitli antioksidanlar ve amino asit lizini sağlayan bitki besinlerinden biridir. Düşük kalorili olmasına rağmen, fasulye tokluk hissini artırarak kilo vermenize yardımcı olur ve vücudunuz için sabit bir enerji sağlar. Şimdi, fasulyenin faydalarından bazılarına daha yakından bakalım…

Fasulye, dünyadaki çok yönlü ve yaygın olarak tüketilen yiyecekler arasındadır. Türk mutfağının da vazgeçilmezi olan fasülyenin faydaları hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik… Kanser riskini azaltma, kolesterolü düşürme, sağlıklı bir sindirim sistemi ve güçlü kemikler için vazgeçilmez olan fasülyenin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

FASULYENİN FAYDALARI

Fasülyenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kanser riskini azaltır

Fasulye, kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olan özellikle izoflavonlar ve fitosteroller olmak üzere çok çeşitli bitki kimyasalları içerir.

Kolesterolü düşürür

Fasulye vücuda kan kolesterol seviyelerini kontrol etmede önemli rol oynayan çözünür lif sağlar. Araştırmalar günde yaklaşık 10 gram çözülebilir lifin (1/2 su bardağı fasulye içindeki miktar) kötü LDL kolesterolünü yaklaşık yüzde 10 azalttığını ortaya koymaktadır. Fasulyelerde ayrıca kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan saponinler ve fitosteroller bulunur.

Vücuda enerji sağlar

Demir açısından zengin olan fasulye, genel anlamda bünyede enerjiyi arttırmaya yardımcı olur. Demir ayrıca vücudunuzun metabolizma ve enerji üretimi için gereklidir. Manganez açısından da oldukça zengin olan fasulye, organların ihtiyacı olan gerekli enerjiyi sağlar.

Sağlıklı kemikler

Manganez ve kalsiyum açından zengin olan fasulye kemiklerin sağlığını korumanın yanında kemik erimesi gibi hastalıklara karşı faydalıdır. Fasulye homosistein düzeyini korur, kemik ve kalça kırığı riskini azaltır.

Sindirim sistemi için iyidir

Fasulye hem çözünür hem de çözünmeyen lif içerir, bu yüzden sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için çalışırlar. Fasulye sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Kalp sağlığı

Fasulye, 2002 yılında “İngiliz Beslenme Dergisi” nde yayımlanan bir makaleye göre, kalp sağlığını koruyan bir takım özelliklere sahiptir. Yağ ve doymuş yağ oranları oldukça düşüktür ve her ikisi de kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olan çözünür lif ve birkaç fitokimyasal içerir. Fasulyedeki folat, kanda yüksek miktarlarda bulunduğunda kalp hastalığı riskini artırabilen bir amino asit olan homosistein seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğundan da faydalıdır.