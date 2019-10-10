TOKUM BOMBALARI HAZIRLANIYOR

Geçitkale Belediyesi, öğrenciler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hazırlayacağı “tohum bombalarını” Mesarya’ya atmayı hedeflediğini bildirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bu bağlamda 14 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de Geçitkale İlkokulu bahçesinde 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri, Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi, Geçitkale Kadınlar Birliği, Engelli Meclisi, Çocuk Belediyesi ve Çocuk Meclisi ile birlikte tohum bombalarının hazırlıkları yapılacak.

“Yerel Üretim Ata Tohumlarının Ekimi Projesi” çerçevesinde hava araçlarını kullanarak orman tohumlarını toprakla buluşturmaya hazırlanan Geçitkale Belediyesi, şunları kaydetti:

“Yerel üretim bahçemizde, atalık tohumlarımızı gelecek kuşaklara aktarabilmek ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek için yaklaşık 120 tür sebze tohumuyla üretim çalışmalarımız devam etmektedir. Üretimde ekolojik-doğal tarım yöntemleri kullanılmakta olup, doğayı zehirleyen sağlığımızı olumsuz etkileyen kimyasallar kesinlikle kullanılmamaktadır.”