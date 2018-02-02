TOLGA ATAKAN GÖREVİ DEVRALDI!

7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından oluşan yeni hükümet ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Tolga Atakan, Bakanlık görevini, Kemal Dürüst’ün yurt dışında olması dolayısıyla Bakanlık görevine vekalet eden Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Sunat Atun’dan devraldı.

Bakanlık devir teslim töreni sırasında bir konuşma yapan Atun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Tolga Atakan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, yatırımları ve kapsamı bakımından en geniş bakanlıklardan birisi olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ayrılan bütçe ve yatırım sıralamasında en üst seviyelerde olan bir Bakanlık olduğunu kaydetti.

Atun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırımlarına önem verileceğine olan inancını belirterek, yeni kurulan hükümetin hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında, gerek Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Kemal Dürüst gerekse de Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Sunat Atun’un önemli işlere imza attıklarını dile getirerek, “bizler halk odaklı bir şekilde, bırakılan yerden hizmet vermeye devam etmeye çalışacağız” dedi.