Tolga Atakan'dan Charter sefer açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerinin durması yüzünden Türkiye’de kalan vatandaşlar için charter sefer düzenlenmesi için çalışıldığını duyurdu. Atakan'ın açıklaması şöyle ;

"Türkiye’de kalan vatandaşlarımız için İstanbul ve Ankara üzerinden charter tahliye seferleri gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışılıyor. Uçuşların kesinleştirilmesi ile birlikte tarih ve saat bilgilendirilmesi yapılacaktır.

İngiltere’de kalan vatandaşlarımızdan gelen talepleri biliyoruz. Buradan yapılması planlanan uçuşların ilgili mercilerdeki izin sorunu aşılmaya çalışılıyor. Netleşmesi halinde bu konuda da gerekli bilgilendirme yapılacak."