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Tolga şoför olabilir ama baba olamaz!

Tolga şoför olabilir ama baba olamaz!

Tolga şoför olabilir ama baba olamaz!

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Kanal D'de yayınlanan Renkli Sayfalar programında yer alan habere göre, Günay Museyava, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babasıyla ilgili, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" dedi.

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel iki yıl önce Amerika’ya yerleşti.

Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu, TIR şoförü oldu. Eski eşi Günay Museyava, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babasıyla ilgili, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" dedi.

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