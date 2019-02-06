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TOPAL'IN ACI GÜNÜ!

TOPAL'IN ACI GÜNÜ!

Acı kayıp...

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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; HP Milletvekili Dr. Hasan Topal’ın annesi Nurten Topal vefat etti
Halkın Partisi Milletvekili Dr. Hasan Topal’ın annesi Nurten Topal, önceki gece yaşamını yitirdi. Vadili sakinlerinden Milletvekili Dr. Hasan Topal’ın annesi,  Nurten Topal'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.  Topal'ın cenazesi, dün öğle namazının ardından Vadili köy kabristanlığına defnedildi.

 

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