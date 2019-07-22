TOPÇU KÖY ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILACAK

Topçuköy şehitleri bugün törenle anılacak.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan yayımladığı mesajda, kanlarını ve canlarını vererek bağımsızlık, özgürlük, insanca yaşama ve demokrasi için yaşamlarını yitiren şehitler sayesinde bugünlere gelindiğine işaret ederek, onlardan emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmanın kendilerinin onuru olduğunu kaydetti.

Benan “20 Temmuz Barış Harekatının 45’inci yıldönümünde, toprakların vatan yapılması uğrunda kanlarını ve canlarını vererek bağımsızlık, özgürlük, insanca yaşama ve demokrasi için yaşamlarını yitiren 9 şehidimizin 1958 yılından 1974 yılına kadar canlarını hiçe sayarak var oluş mücadelesinde şehitlik mertebesine ulaşanlar sayesinde bu günlere gelinmiştir” dedi.

Geçmişini bilmeyen toplumların geleceğine hiçbir zaman yön veremeyeceğini kaydeden Benan , şehitlerin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sonsuza dek yaşatılacağını vurguladı.

