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TOPÇUKÖY'DE KANUNSUZ AVLANMA!

TOPÇUKÖY'DE KANUNSUZ AVLANMA!

İki kişi hakkında yasal işlem!

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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 29.01.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Topcuköy'de, M.A.(E-38) ve S.D.(E-43)’nin 19 numaralı avlanma bölgesinin ava kapalı kısmında kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

 

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