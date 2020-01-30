TOPÇUKÖY'DE KANUNSUZ AVLANMA!

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 29.01.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Topcuköy'de, M.A.(E-38) ve S.D.(E-43)’nin 19 numaralı avlanma bölgesinin ava kapalı kısmında kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.



