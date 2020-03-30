Toplam 243 kişi kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 23-29 Mart 2020 tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan denetimlerde; toplam 243 kişinin kısmi sokağa çıkma yasağını mazaretsiz ihlal ettiği, 6 iş yerinin açık bulundurduğu ve toplam 4 kişinin ise 14 günlük karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktıkları tespit edildi.