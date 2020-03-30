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  3. Toplam 243 kişi kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Toplam 243 kişi kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Toplam 243 kişi kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Denetimler sürüyor

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Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 23-29 Mart 2020 tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan denetimlerde; toplam 243 kişinin kısmi sokağa çıkma yasağını mazaretsiz ihlal ettiği, 6 iş yerinin açık bulundurduğu ve toplam 4 kişinin ise 14 günlük karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktıkları tespit edildi.

Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlerin Bölgelere Göre Dağılımı:

Lefkoşa 30
Gazimağusa 40
Girne 95
Güzelyurt 34
İskele 44

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