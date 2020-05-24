Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. "Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"
"Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"

"Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Test sayısı düşmeye devam ediyor!

A+A-

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Hastane  Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.

24 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 34

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.039

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

1-20200524210439.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.