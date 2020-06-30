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"Toplam 602 test yapıldı, pozitif vaka yok"

"Toplam 602 test yapıldı, pozitif vaka yok"

1 Temmuz öncesi son durum

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 602 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

30 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 602

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 37.817

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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