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Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok

Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok

Gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına , bazı meslek guruplarına...

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 988 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına , bazı meslek guruplarına ,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına ,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

Bakan Pilli’nin , 14  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 988 
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 28.621  
Toplam Vaka Sayısı: 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:yok

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